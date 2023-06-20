Первый тур чемпионата Евро-2023 дивизиона "Trofhy" успешно прошел для украинских сборных. Национальная мужская и женская команды Украины по регби-7 стали победителями по возвращении на большую международную арену, пишет 24 Канал.

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Загреб – фартовый город для украинских регбистов

Отметим, что первый тур чемпионата Европы-2023 дивизиона "Trophy" проходил с 16 по 18 июня в хорватском Загребе.



Мужская сборная Украины по регби / Фото предоставлено 24 Каналу

В финале мужская сборная Украины разгромила хозяев турнира – 41:5, а наши девушки в решающем поединке уверенно обыграли турок со счетом 17:5.



Триумф сборной Украины по регби в Загребе / Фото предоставлено 24 Каналу

Обе украинские сборные показывают впечатляющую серию побед, которая насчитывает уже 12 матчей на континентальном первенстве по олимпийскому виду регби.



Женская сборная Украины по регби / Фото предоставлено 24 Каналу

Украинские сборные по регби обязаны своими выступать ВСУ, которые защищают Украину, и позволяют украинским спортсменам одерживать новые победы на международной арене.