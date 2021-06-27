Украинские сборные по баскетболу 3х3 уверенно пробились на чемпионат Европы

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы. Обе команды удачно преодолели квалификацию.

Первым со своей задачей справились наши женщины. Команда Владимира Холопова в составе Анны Ольховик, Анны Рулевой, Кристины Филевич и Натальи Цюбик уверенно победила ирландок со счетом 21:8 в стыковом матче квалификации.

При этом наша команда прошла всю дистанцию отбора без поражений. Победив сборные Латвии (19:11) и Литвы (19:6) в группе, а также Ирландию в плей-офф, украинская сборная забронировала за собой место в финальной части.

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Поддержали их победный почин и мужчины, которые также одержали победы в каждом матче квалификации. На групповом этапе наши баскетболисты оказались сильнее сборных Великобритании (16:12), Венгрии (17:16) и Косово (19:10), а в плей-офф – сборной Румынии (19:7)

Финальная часть чемпионата Европы по баскетболу 3х3 состоится в столице Франции Париже с 10 по 12 сентября.