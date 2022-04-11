Украинские саночники призвали устроить бойкот турнирам, где будут участвовать россияне

Международная федерация санного спорта не отстранила представителей России от соревнований. Украинские саночники против участия российских коллег по цеху и выдвинули свое заявление.

Россиянам не место на спортивном фронте

Многие Международные федерации отстраняют от соревнований спортсменов из России, начавшей войну в Украине, и белорусов, открыто поддержавших агрессию россиян. А вот федерация санного спорта решила поступить по-другому.

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Апелляционный суд FIL удовлетворил апелляцию России и разрешил российским спортсменам стартовать на соревнованиях в новом сезоне, который начнется в ноябре 2022 года.

Украинские саночники выступили против такого решения санной федерации. Обращение подписало большое количество украинских спортсменов, участников Олимпийских игр. Украинцы призвали мир бойкотировать соревнования, где будут участвовать саночники из России.

Проясните своим национальным федерациям то, что вы не будете участвовать ни в одном из соревнований FIL, пока организация не решит исключить российскую федерацию из нашего вида спорта. Сделайте громкое, четкое и общее обращение. Покажите ваше обращение федерациям и убедитесь, что они уведомят FIL решение об отказе спортсменов соревноваться с российской командой во время войны и вторжения России в Украину,

– говорится в обращении украинских саночников.

Кто подписал письмо