Украинские пловцы Трусов и Гаращенко завоевали серебряные медали Паралимпиады

Еще две награды в копилку Украины на Паралимпиаде в Токио принесли украинские пловцы. Андрей Трусов и Кирилл Гаращенко взобрались на вторые ступеньки пьедестала.

Феноменальная Паралимпиада от украинских пловцов

Андрей Трусов боролся за награды на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM7. 21-летний спортсмен получил "серебро" Паралимпиады-2020, которая стала для него дебютной.

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Квалификацию Трусов завершил с третьим временем. За 50 метров до завершения заплыва украинец лидировал, опережая мировой паралимпийский рекорд.

Однако удержать такую скорость Андрею не удалось. На финише нашего пловца опередил представитель Израиля Марк Маляр. Трусов стал вторым. Тройку лидеров замкнул колумбиец Карлос-Даниель Серрано Серрате.

200 метров, комплексный стиль

1. Марк Маляр (Израиль) – 2:29.01

2. Андрей Трусов (Украина) – 2:29.99

3. Карлос-Даниель Серрано Серрате (Колумбия) – 2:31.58

Еще одну награду нашей стране принес Кирилл Гаращенко. Украинский пловец тоже стал вторым в своем заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S13.

Для 23-летнего спортсмена это выступление стало третьим в Токио. Но ни разу так и не взбирался на подиум. В этом же заплыве Гаращенко удалось взять "серебро". Опередил его лишь белорус Игар Боки. Тройку призеров замкнул француз Алекс Порталь.

400 метров вольным стилем

1. Игар Боки (Беларусь) – 3: 58.18

2. Кирилл Гаращенко (Украина) – 4:02.07

3. Алекс Портал (Франция) – 4:06.4