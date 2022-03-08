Украинские паралимпийцы не оставили шансов соперникам: "сине-желтые" выиграли сразу 9 наград

В четвертый день соревнований Паралимпиады-2022 сборная Украины демонстрирует невероятный результат. наша команда получила сразу 9 наград.

В четвертый соревновательный день паралимпийцы соревновались в биатлоне (средняя дистанция – 10 км). Всего было разыграно шесть комплектов медалей – у спортсменов с нарушением зрения и спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (сидя или стоя), сообщает 24 канал.

К стати Украинские паралимпийцы Буй и Лукьяненко получили два "золота" на четвертый день соревнований

Именно 8 марта украинцам удалось получить наибольшее количество наград за четыре дня. Сразу в нескольких дисциплинах наши атлеты не оставили никакого шанса своим соперникам.

В общей сложности на средней дистанции в парабиатлоне Украина выиграла девять медалей. Это половина наград, разыгравшихся в четвертый день соревнований.

Наибольшего успеха украинцы добились в мужских соревнованиях с нарушениями зрения. В пятерке лучших был полный состав украинской команды.

Паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, который является опытным параатлетом нашей команды. Он опередил Анатолия Ковалевского на 45 секунду, который финишировал вторым, а "бронза" досталась Дмитрию Суярко. Четвертое и пятое места у украинцев, это – Ярослав Решетинский и Александр Казик.

В женских соревнованиях параатлеток с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя) наши атлеты снова получили полный комплект наград. Ирина Буй стала чемпионкой, Александра Кононова выиграла серебро, а "бронзу" завоевала Людмила Ляшенко. Недалеко от подиума оказалась Юлия Батенкова-Бауман, финишировавшая 5-ю.

Еще три награды украинцы завоевали в разных классах: Оксана Шишкова стала вице-чемпионкой на средней дистанции, с серебром также Григорий Волчинский. А "бронза" в классе сидя досталась Тарасу Раде.

Следовательно, за четвертый соревновательный день Украина получила 2 "золота", 4 "серебра" и 3 "бронзы". Всего теперь у украинцев 17 медалей – 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.