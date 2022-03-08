Украинские паралимпийцы Буй и Лукьяненко получили два "золота" на четвертый день соревнований

Украинские паралимпийцы продолжают бороться за награды на мировой арене. На четвертый день Паралимпиады-2022 наши атлеты получили сразу две награды высшего ранга.

Невероятный успех украинцев

В Пекине разыграли награды в биатлонных стартах на среднее расстояние – 10 км. "Сине-желтые" добавили в свою копилку две золотые награды, сообщает 24 канал.

Кстати Украинка Шишкова завоевала второе личное "золото" Паралимпиады-2022

Соревнования по парабиатлону на Паралимпиаде-2022 возобновились после двух дней отдыха, поскольку в этот период проходила лыжная гонка.

Ирина Буй (стоя) и Виталий Лукьяненко (нарушение зрения) стали первыми в своих дисциплинах.

Для Ирины эта награда является дебютной в Пекине, для Виталия это уже второе "золото". Отметим, что спортсмен, представляющий Харьковскую область, является самым опытным атлетом сборной Украины.

Спортсмен успешно борется за награды высшего ранга из Паралимпиады-2006. В его активе есть награды из Турина, Ванкувера, Сочи, Пхенчхана и Пекина. Невероятное достижение украинца!

До 13 марта в китайской столице разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта.