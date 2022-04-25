Украинские каратисты завоевали три "бронзы" на этапе Премьер-лиги в Португалии
В португальском Матузиньюше закончился этап Премьер-лиги по карате. Украина завоевала 5 наград на турнире, две из которых – золотые.
Украина закончила выступление с 5 наградами
Украина была представлена в составе 16 каратистов. Среди них медалисты Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга и Станислав Горуна, сообщает 24 канал.
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Анжелика Терлюга (55 килограммов) и Анита Серегина (61 килограммов) завоевали для Украины две золотые медали.
Эти спортсменки второй раз подряд получили медали на этапе Премьер-лиги по карате в 2022 году. На первом этапе, находившемся в ОАЭ перед полномасштабным вторжением России в Украину, они получили "серебро".
Также Анжелика выиграла чемпионат Франции, состоявшийся в период полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Бронзовые награды В Португалии завоевали Диана Шостак (до 61 килограммов), Галина Мельник (до 68 килограммов), Андрей Заплитный (до 75 килограммов).
Относительно Станислава Горуны, он закончил выступления без медали.Обратите внимание! Следующий этап Премьер-лиги состоится 13-15 мая в Рабате (Марокко).