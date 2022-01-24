Украинские каратисты получили полный комплект наград на турнире в Париже

В столице франции завершился турнир по каратэ Paris Open 2022. Украинские спортсмены вернулись с медалями из Парижа.

Второе общекомандное место

Всего украинским каратистам удалось завоевать 4 медали. В копилке Украины: "золото", "серебро" и две "бронзы"

Стоит внимания Украинский каратист Гору на Уверен, что с легкостью мог бы победить МакГрегора

Украинка Анжелика Терлюга завоевала "золото" в весовой категории до 55 килограммов.

В весовой категории до 50 килограммов Юлия Палашевская стала второй.

Анита Серегина (61 килограммов) и Олег Пащенко (75 килограммов) завоевали бронзовые награды.

Благодаря такому количеству наград сборная Украины заняла второе общекомандное место. Возглавили рейтинговую таблицу хозяева соревнований – французы. На их счету 31 награда.

Несмотря на то, что Paris Open потерял статус премьер-лиги и не включен в календарь WKF в 2022 году, конкуренция на татами была высока.

Оценить свои силы приехали действующие лидеры рейтингов и призеры Олимпийских игр. Всего соревновались 464 атлета из 52 стран мира, в том числе 21 украинца.