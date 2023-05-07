Полный комплект медалей: украинцы выиграли ряд наград на КС с академической гребли – фото

Украинские экипажи феерили на этапе Кубка мира по академической гребле. "Сине-желтые" спортсмены смогли собрать награды всех сортов.

В столице Хорватии, Загребе завершился первый этап Кубка мира по академической гребле. Украинская команда смогла завоевать "золото", "серебро" и "бронзу" на соревнованиях.

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Всего понемногу

Женская четверка парная в составе Екатерины Дудченко, Анастасии Коженковой, Наталии Довгодько и Дарьи Верхосмотр победила в своем финале, тем самым завоевав золотые медали. Такой же мужской экипаж финишировал вторым. "Серебро" завоевали Дмитрий Гула, Александр Надтока, Иван Довгодько и Николай Калашник. А вот бронзовые награды в копилку Украины добавила четверка распашная без рулевой, в состав которой вошли Алексей Селиванов, Сергей Гринь, Николай Мазур и Максим Боклаженко.

Украинские призерки / НОК Украины

Украинские призеры / НОК Украины

Украинские призеры / НОК Украины