Украинские гимнасты получили четыре награды на Кубке мира в Баку

В Баку завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Наша команда получила четыре награды на турнире.

Украинцы получили два "золота" и две "бронзы"

18-летний атлет Илья Ковтун получил сразу две медали на Кубке мира. Украинец в четвертый раз подряд победил в финале на параллельных брусьях и стал единственным гимнастом, что среди мужчин, среди женщин, который в этом сезоне был непобедим на одном снаряде, пишет 24 канал.

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В финал Илья отобрался со второго места, уступив в квалификации представителю Турции Ферхату Арикану.

В решающих соревнованиях украинец показал самую высокую оценку – 15.333 – и получил "золото", опередив Арикана (14.9) и британца Джо Фрейзера (14.7).

Также Ковтун завоевал бронзовую награду на перекладине – вторую в этом сезоне Кубка мира. С оценкой 13.866 украинец уступил только Фрейзеру (14 баллов) и австралию Митчеллу Моргансу (13.966).

Илья был близок к тому, чтобы получить еще одну награду. Он занял 4 место в свободных упражнениях (4 место). До финалов на кольцах, коне и в опорном прыжке гимнаст не прошел.

Назар Чепурный впервые в этом сезоне завоевал "золото". Он стал первым в опорном прыжке.

15-летняя Даниэла Батрона попала в тройку призерок в финале на колоде после "золота" в Коттбусе и "бронзы" в Каире.

Всего за четыре этапа Кубка мира Украина завоевала 18 медалей, из них семь – золотых.