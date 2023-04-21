Футболисты сборной Украины закрыли сбор певицы MamaRika на дроны для военных

Во время войны в Украине спорт и шоу-бизнес объединяются в одно целое. Так произошло в случае с украинской исполнительницей MamaRika и семьей украинского футбольного наставника Сергея Реброва.

Украинская певица недавно вернулась из Дубая, где пыталась собраться деньги, чтобы закрыть очередной сбор для наших военных. Однако из-за тамошних строгих правил не смогла этого сделать, продав флаг Украины с подписями защитников на аукционе.

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Спорт и шоу-бизнес объединились в одно целое

Такое неприятное известие шокировало MamaRika, планы которой оборвались в последний момент.

Я узнала об этой новости с большим ужасом. Была в отчаянии и понимала, что просто не могу вернуться домой с пустыми руками, но произошло настоящее чудо,

– рассказывает MamaRika.

Однако этот сбор спас один телефонный звонок от жены футбольного наставника Аль-Айна Сергея Реброва. Анна как раз позвонила певице по поводу нового интервью.

Жена Реброва сразу рассказала историю о сборе средств от MamaRika. Сергей Станиславовым мгновенно отреагировал и сконтактировался с украинскими футболистами, выступающими за границей.

Сергей Ребров с Александром Зинченко, Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком совместными усилиями приобрели уникальный украинский флаг за 2,3 миллиона гривен, закрыв сбор для наших защитников.

MamaRika за вырученные средства уже приобрела 5 дронов для третьей отдельной штурмовой бригады "Азов" – два DJI Matrice 300rtk и три DJI Mavic 3 enterprise, которые будут приближать победу Украины в войне над Россией.

Вот так один момент спорт и шоу-бизнес объединились вокруг одной беды – полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.



MamaRika с семьей Ребровых / Фото певицы

Интервью MamaRika для Анны Ребровой