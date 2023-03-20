Бойкот соревнований с участием россиян и белорусов: федерация фехтования Украины приняла решение

Украинские фехтовальщики не будут соревноваться на турнирах с участием спортсменов из России и Беларуси. Эпохальное решение принял Президиум федерации фехтования Украины.

В начале марта 2023 года Международная федерация фехтования (FIE) отменила запрет на участие в соревнованиях спортсменов из РФ и РБ. Такие безответственные действия спортивных функционеров привели к ответной реакции украинской стороны.

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Украинцы не будут соревноваться на турнирах с участием россиян и белорусов

20 марта в формате онлайн-конференции состоялось заседание Президиума федерации фехтования Украины. Главным вопросом в повестке дня было участие украинских фехтовальщиков в соревнованиях под эгидой FIE. Во второй половине апреля к таким турнирам будут допущены российские и белорусские спортсмены, выступающие под своим флагом.

На заседании было принято решение не только не выходить на поединки с атлетами из стран-агрессоров, а вообще не участвовать в подобных соревнованиях. Это решение касается не только спортсменов, но и тренеров и судей.

На следующем Президиуме будут обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного решения Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) от 10 марта 2023 года о возвращении представителей РФ и РБ в международные соревнования под эгидой FIE.