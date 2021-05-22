Украинские борчихи Рыжко и Акобия стали чемпионками Европы U-23, у Зеленых – серебро

В Скопье (Северная Македония) на чемпионате Европы по спортивной борьбе в возрастной категории до 23 лет произошли медальные поединки в женской борьбе.

Украинки в очередной раз пополнили копилку своей страны медалями. На этот раз – две золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

К слову Украинки Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23 по борьбе

Результаты украинок

В весовой категории до 53 килограмм Мария Винник уверенно выиграла схватку у представительницы Молдавии Марианны Драгутан со счетом 9:2.

Алина Грушина-Акобия, которая боролась в весе до 57 килограмм, в финальной встрече уверенно разобралась с полькой Патрисией Гиль и стала чемпионкой континентального турнира.

В весе до 62 килограмм Татьяна Рыжко не оставила шансов белорусской спортсменке Татьяне Павловой (8:2) и завоевала золотую награду континентального первенства.

А вот удача от Екатерины Зеленых отвернулась. Украинская борчиха в "золотой схватке" уступила представительнице Молдовы Ирине Рынгачи с близким счетом – 5:8.