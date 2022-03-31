Украинские борчихи гарантировали еще две награды на чемпионате Европы

В столице Венгрии продолжается чемпионат Европы по борьбе. Нашу страну представляет только женская команда.

Две украинки вышли в финал

Сразу три украинки сражались 31 марта за выход в финал. Алина Грушина-Акобия обеспечила Украине награду, сообщает 24 канал.

Читайте также Украинка Хоменец гарантировала себе медаль на чемпионате Европы по борьбе

Она выступает в категории до 57 килограммов. В полуфинальной схватке она встретилась с представительницей Германии Сандрой Паружевски.

В начале поединка украинка уступила сопернице 0:1, однако быстро отыгралась и доминировала на протяжении всей схватки. Алина победила немку со счетом 8:1 и вышла в финал.

Татьяна Рижко, которая выступает в категории до 65 килограммов в поединке против болгарки Софии Георгиевой добыла досрочную победу – 4:0. Теперь украинка сразится за "золото" чемпионата Европы.

В полуфинальной схватке (до 62 килограммов) Илона Прокопенюк соревновалась с немкой Луизой Нимеш. Начало поединка было удачным для украинки – 0:1. Однако удержать преимущество не удалось. Соперница повела с большим отрывом – 5:1.

Илона попыталась отыграться на последних секундах, но ей не хватило времени. Она потерпела поражение со счетом 4:5. Прокопенюк будет иметь возможность получить бронзовую награду.

Лилия Маланчук благодаря проходу своей обидчицы из Швеции в финал сможет побороться за "бронзу". Украинка выступает в весовой категории до 53 килограммов.

30 марта украинская борчиха Александра Хоменец вышла в финал чемпионата Европы. Она сразится за "золото" 31 марта.