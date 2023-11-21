Украинские болельщики напомнили о пленных "азовцах" во время матча с Италией

Сборная Украины по футболу 20 ноября сыграла со сборной Италии – нынешними чемпионами Европы – вничью 0:0. Украинские болельщики напомнили во время матча о военных.

В частности, украинские болельщики напомнили о пленных защитниках Мариуполя из "Азова" во время матча. Фанаты вывесили на трибуне большой баннер Free Azov, пишет 24 Канал.

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Важное напоминание во время матча

Сектор украинских болельщиков напомнил зрителям одного из самых известных футбольных турниров планеты о том, что уже ровно полтора года более 700 мужественных азовцев и сотни других защитников Мариуполя и "Азовстали" под пыткой, без еды и медикаментов находятся во вражеском плену.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" отреагировала на поступок болельщиков.

"Ассоциация семей защитников "Азовстали" благодарит украинских болельщиков за вашу регулярную поддержку! Вы являетесь сверхмощной силой, чей голос способен раздаваться на весь мир! Вместе – сила!", – говорится в сообщении.

Болельщики напомнили о защитниках "Азова": фото и видео

, что сборная Украины провела свой последний матч в отборе на Евро-2024 В Леверкузене "сине-желтые" поделили очки с итальянцами, завершив игру со счётом 0:0. Итальянцы, прибывая на игру после победы над Северной Македонией со счетом 5:2, имели преимущество в личных встречах, обыграв украинцев в сентябре, и в этом матче им хватило ничьей.