Украинские боксеры завоевали 11 наград на международном турнире в Румынии
10 апреля 2022 , 17:14Читати новину українською
В Румынии состоялся международный турнир по боксу Golden Belt-Nicolae Linca. "Сине-желтые" завоевали 11 наград.
Национальная команда успешно выступила на турнире
Соревнования в Румынии являются одними из важнейших стартов перед двумя международными турнирами: мужским чемпионатом Европы и женским чемпионатом мира. Турнир длился 5 дней, сообщает 24 канал.
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Наши спортсмены боролись за 25 комплектов наград (13 у мужчин, 12 – у женщин).
По итогам соревнований украинские боксеры выиграли 11 наград. Две из них стали золотыми – их получили Татьяна Коб (до 52 килограммов), а также Анна Лысенко (до 66 килограммов).
Итоговые результаты украинцев
- "Золото": Татьяна Коб (до 52 килограммов), Анна Лысенко (до 66 килограммов)
- "Серебро": Андрей Ефимович (до 48 килограммов), Валерия Ерошенко (до 57 килограммов)
- "Бронза": Анна Охота (до 48 килограммов), Дарья-Ольга Гутарина (до 50 килограммов), Мария Седая (до 70 килограммов), Олеся Крисюк (до 81 килограммов), Ярослав Михалушко (до 67 килограммов), Иван Сапун (до 80 килограммов), Кирилл Ламах (до 86 килограммов).