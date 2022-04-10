Украинские боксеры завоевали 11 наград на международном турнире в Румынии

В Румынии состоялся международный турнир по боксу Golden Belt-Nicolae Linca. "Сине-желтые" завоевали 11 наград.

Национальная команда успешно выступила на турнире

Соревнования в Румынии являются одними из важнейших стартов перед двумя международными турнирами: мужским чемпионатом Европы и женским чемпионатом мира. Турнир длился 5 дней, сообщает 24 канал.

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Наши спортсмены боролись за 25 комплектов наград (13 у мужчин, 12 – у женщин).

По итогам соревнований украинские боксеры выиграли 11 наград. Две из них стали золотыми – их получили Татьяна Коб (до 52 килограммов), а также Анна Лысенко (до 66 килограммов).

Итоговые результаты украинцев