Украинские боксеры завоевали 11 наград на международном турнире в Румынии

10 апреля 2022 , 17:14
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В Румынии состоялся международный турнир по боксу Golden Belt-Nicolae Linca. "Сине-желтые" завоевали 11 наград.

Национальная команда успешно выступила на турнире

Соревнования в Румынии являются одними из важнейших стартов перед двумя международными турнирами: мужским чемпионатом Европы и женским чемпионатом мира. Турнир длился 5 дней, сообщает 24 канал.

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Наши спортсмены боролись за 25 комплектов наград (13 у мужчин, 12 – у женщин).

По итогам соревнований украинские боксеры выиграли 11 наград. Две из них стали золотыми – их получили Татьяна Коб (до 52 килограммов), а также Анна Лысенко (до 66 килограммов).

Итоговые результаты украинцев

  • "Золото": Татьяна Коб (до 52 килограммов), Анна Лысенко (до 66 килограммов)
  • "Серебро": Андрей Ефимович (до 48 килограммов), Валерия Ерошенко (до 57 килограммов)
  • "Бронза": Анна Охота (до 48 килограммов), Дарья-Ольга Гутарина (до 50 килограммов), Мария Седая (до 70 килограммов), Олеся Крисюк (до 81 килограммов), Ярослав Михалушко (до 67 килограммов), Иван Сапун (до 80 килограммов), Кирилл Ламах (до 86 килограммов).
Автор: Дарина Жданович