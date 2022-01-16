Украинские биатлонисты провалили персьют в Рупольдинге: Пидручный замкнул зачетную зону

Шестой этап Кубка мира по биатлону завершился гонкой преследования у мужчин. На старт вышли четверо украинцев.

Безупречное выступление Фийона-Майе

Французу Кантену Фийону-Майе удалось оформить в Рупольдинге победный дубль. Даже два штрафных круга не помешали лидеру общего зачета одержать победу в персьюте.

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Значительного прогресса достиг россиянин Александр Логинов. С 32-й позиции он сумел финишировать вторым. На третьем месте финишировал белорус Антон Смольский.

Провал Пидручного

Дмитрий Пидручный имел лучшую стартовую позицию среди украинцев – 7-е место. На первой стрельбе украинец "поймал" сразу два штрафных круга.

Такой неутешительный результат отправил биатлониста сразу на конец третьего десятка.

Во время второй "лежке" ситуация только ухудшилась. Дмитрий снова дважды промахнулся. Неудачная стрельба выбила украинца из зачетной зоны.

Улучшить свою позицию Дмитрию удалось после первой "стойки", закрыв все мишени.

Последний огневой рубеж был для Пидручного также неутешительным. Украинец не закрыл 2 мишени. Он замкнул зачетную зону, финишировав на 40-м месте.

Неудача на рубеже

Первая стрельба была неутешительной и для Артема Примы, биатлонист "заработал" себе сразу два штрафных круга. Однако уже на втором рубеже он отработал с нулем.

Приме удалось идеально отработать и на первой "стойке". Однако после второй он отправился на 2 штрафных круга. Артем в итоге оказался на 42-й позиции.

Богдан Цимбал начал огневой рубеж с одного промаха. Однако все же ему удалось удержаться в топ-20. На "лежке" его снова постигла неудача, и он отправился на один штрафной круг.

Не слишком приятная стабильность постигла биатлониста и на третьем рубеже, где он снова не закрыл одну мишень.

На последней стрельбе Цимбал промахнулся еще 2 раза. Он финишировал на 46-й позиции.

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"Лежку" не мог одолеть и Антон Дудченко. Он не закрыл по одной мишени на первых двух рубежах. Однако на третьем рубеже биатлонисту удалось реабилитироваться.

Но на последней стрельбе Дудченко допустил сразу 3 ошибки.

Результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0+0+1) 31:30.6

2. Александр Логинов (Россия, 0+0+1+0) +8.8

3. Антон Смольский (Беларусь, 1+1+0+0) +13.1

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40. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2+0+2) +2:31.1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40.8

46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08.1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:34.4