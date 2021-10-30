Украинская велогонщица Елена Старикова вошла в финальный список участников Лиги чемпионов

Уже 6 ноября начнётся первая серия Лиги чемпионов UCI на треке. В преддверии этого события организация представила финальный список участников из 72 спортсменов.

В целом в соревнованиях примут 72 лучших велосипедиста мира, среди которых украинка Елена Старикова. Они получили золотой билет на первый сезон Лиги чемпионов UCI на треке.

В соревновании принимают участие 36 мужчин и 36 женщин, среди которых обладатели:

29 олимпийских медалей, в том числе 10 золотых,

63 титулов чемпионата мира по велосипедному спорту на треке

Среди подтвержденных женщин в спринтерской категории Елена Старикова (Украина) – серебряный призер Олимпийских игр 2020 года и серебряный призер чемпионатов мира и Европы.

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Гонки будут проходить в двух видах – спринте и выносливости.

Чемпионат мира по велоспорту на треке Tissot UCI в Рубе был невероятным зрелищем, и теперь лучшие спортсмены примут участие в Лиге чемпионов UCI на треке. Чемпионов и чемпионов мира UCI на одном велодроме одновременно – это гарантия удивительного шоу. Вместе с Discovery Sports Events мы устраиваем беспрецедентное событие, которое будет радовать спортсменов в течение ноября и декабря", – заявил президент UCI Дэвид Лаппартиент.

1-й тур на Велодром Ильес Балеар, Майорка, Испания начинается 6 ноября.