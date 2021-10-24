Украинская теннисистка Цуренко успешно пробилась в основу на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила в финале квалификации на турнире WTA-250 Transylvania Open, начавшемся в Румынии. Украинка разгромила румынскую теннисистку Андреа Рошку.

Леся Цуренко – Андреа Рошку 2:0 (7:5, 6:1)

Матч продолжался 1 час 19 минут. Украинка сделала 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 6 из 10 геймов на своей подаче.

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В полуфинале квалификации Цуренко победила испанку Ивонн Кавалье-Реймерс, со счетом – 2:0 (7:6, 6:3).