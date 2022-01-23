Украинская сноубордистка завоевала первое "золото" в сезоне на этапе Кубка Европы

Украинка Аннамари Данча победила на этапе Кубка Европы, который проходит в Буковеле. В этом сезоне спортсменка выступала лишь на Кубках мира.

Лучший результат сезона

Для украинки это первое "золото" на уровне Кубка мира или Европы в сезоне 2021/22. До этих соревнований Данча стала 2-кратной чемпионкой Украины.

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Спортсменка оказалась лучшей в параллельном слаломе и в параллельном слаломе-гиганте.

Всего на этапе Кубка Европы соревновались 46 сноубордисток. Украинка противостояла сразу нескольким соперницам, с которыми соревновалась на Кубке мира – швейцаркам Ксении Шперри и Лариссе Гассер, а также итальянке Элизе Каффонт.

В полуфинале Данча опередила итальянку Каффонт, а в "золотом" финале – швейцарку Шперри.

Последний раз она получила награду такого рода в прошлом сезоне на этапе в Ленцерхайде.

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