Украинская сноубордистка завоевала первое "золото" в сезоне на этапе Кубка Европы
Источник:24 канал
Украинка Аннамари Данча победила на этапе Кубка Европы, который проходит в Буковеле. В этом сезоне спортсменка выступала лишь на Кубках мира.
Лучший результат сезона
Для украинки это первое "золото" на уровне Кубка мира или Европы в сезоне 2021/22. До этих соревнований Данча стала 2-кратной чемпионкой Украины.
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Спортсменка оказалась лучшей в параллельном слаломе и в параллельном слаломе-гиганте.
Всего на этапе Кубка Европы соревновались 46 сноубордисток. Украинка противостояла сразу нескольким соперницам, с которыми соревновалась на Кубке мира – швейцаркам Ксении Шперри и Лариссе Гассер, а также итальянке Элизе Каффонт.
В полуфинале Данча опередила итальянку Каффонт, а в "золотом" финале – швейцарку Шперри.
Последний раз она получила награду такого рода в прошлом сезоне на этапе в Ленцерхайде.
Аннамари Данча: что известно о спортсменке
- 31-летняя сноубордистка является вице-чемпионкой мира 2019 года в параллельном слаломе.
- Данча участвовала в трех Олимпиадах. Лучший результат – 16-е место в Ванкувере-2010.
- Аннамари получила олимпийскую лицензию и будет единственной представительницей Украины в сноуборде.