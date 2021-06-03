Украинская шахматистка Мария Музычук – серебряный призер Гран-При Гибралтара

В Гибралтаре 2 июня финишировал четвертый этап Гран-при по шахматам среди женщин. В тройке призеров не обошлось без украинской спортсменки.

"Серебро" Музычук в Гибралтаре

В последнем туре наши девушки не проявили чрезмерной агрессии. Анна не нанесла Жансае первого поражения. Соперница быстро согласилась на мировую.

Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Мария же сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно. Это позволило Марии занять второе место. ЕЕ сестра Анна Музычук сыграла вничью с Жансуе и завершила соревнования 7-й среди 12 топовых шахматисток. Победительницей турнира стала представительница Казахстана Жансая Абдумалик. Она набрала 8,5 очков из 11-ти.

Результаты турнира

1. Абдумалик

2. Мария Музычук

3-4. Мамедзаде, Лагно

5-6. Дзагнидзе, Пэтч

7. Анна Музычук

8. Кашлинская

9-10. Стефанова, Гунина

11. Садуакасова

12. Бульмага

По окончательным итогам серии WomenGrandPrixFIDE стала россиянка Александра Горячкина – 398,5. Второе место заняла Конеру из Индии – 293,5. Тройку замкнула Лагна – 280. Украинки Мария и Анна Музычук заняли 5 и 7 места – 250 и 225 пунктов соответственно.