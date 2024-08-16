Скандальный гол в матче ЛНЗ – Левый Берег: что решил Комитет арбитров УАФ

В украинском футболе всегда присутствует немалое количество различных эмоций, сенсаций, слухов и скандальных случаев. В матче первого тура Украинской Премьер-Лиги между ЛНЗ и Левым Берегом состоялся первый спорный момент в новом сезоне чемпионата страны.

Сообщают о том, что в матче ЛНЗ – Левый Берег рефери не должен был засчитывать победный гол черкащан в ворота дебютантов элитного дивизиона Украины. Напомним, что игра завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу ЛНЗ.

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Решение Комитета арбитров УАФ относительно гола ЛНЗ

Комитет арбитров УАФ вместе с итальянским консультантом Николой Риццоли после просмотра и анализа момента вынесли вердикт относительно ошибки судейской бригады матча ЛНЗ – Левый Берег во главе с Дмитрием Кубряком.

К слову. В матче Шахтер – Полесье также была зафиксирована ошибка в работе бригады арбитров. Главный рефери матча Александр Шандор не показал желтую карточку голкиперу "горняков" на 13-й минуте из-за фола за пределами штрафной площадки.

В том матче игрок черкасского клуба Марк Асинор за несколько минут до окончания игры забил победный гол в ворота Левого Берега. Специалисты УАФ подробно рассказали о моменте у киевской команды.

Игрок №90 ЛНЗ пытаясь завладеть мячом и выполнить удар, приземляется, пусть и случайно, на ногу соперника, который собирался бороться с ним за мяч. Наступление на ногу является четким и очевидным, как и тот факт, что это действие помешало игроку №18 Левого Берега попытаться отобрать мяч у соперника. По приведенным причинам следует отменить зачисление гола и назначить штрафной удар в пользу команды защитника. К сожалению, анализ видеоассистента арбитра является некорректным, он должен был бы выявить нарушения в начальной фазе атакующих действий, а просмотр на поле должен был бы быть рекомендованным”,

– объяснили в Комитете арбитров УАФ.

Видеообъяснение Никола Риццоли относительно ошибок арбитров в УПЛ:

В третьем туре Украинской Премьер-Лиги ЛНЗ дома будет принимать Рух – 18 августа в 15:30. В тот же день Левый Берег сыграет против донецкого Шахтера на домашнем стадионе. Время проведения матча – 18:00.