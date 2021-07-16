Украинская команда требует новую жеребьевку и переиграть все матчи 1/16 финала еврокубков

Международная федерация пляжного футбола допустила ошибку во время сборки корзин жеребьевки 1/16 финала Кубка европейских чемпионов. Из-за этого украинская команда Сервит проиграла и вылетела. Теперь украинцы требуют провести новую жеребьевку.

Причиной ошибки стало то, что организаторы Кубка европейских чемпионов неправильно посчитали разницу забитых/пропущенных мячей Сервита. Эта ошибка привела к тому, что украинская команда попала в третью корзину, а не вторую, как должно было быть.

Читайте также Шахтер первым сыграет во втором туре УПЛ, Динамо лишь дебютирует

"Из-за неправильных корзин нам вытащили главного фаворита Euro Beach Soccer Cup 2021, и киевляне уступили 2:7 и вылетели из турнира", – говорится в сообщении Ассоциации пляжного футбола Украины.

Сервит отправил протест об итогах жеребьевки. Международная федерация пляжного футбола признала ошибку. Но пока не знают, что делать дальше. Ассоциация пляжного футбола Украины убеждена, что нужно провести новую жеребьевку и переиграть все матчи 1/16 финала.