Украинская команда разгромила соперника на пути к групповому этапу Лиги чемпионов

Баскетбольный клуб Прометей удачно преодолел второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда победила Опаву.

Прометею для выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов следует преодолеть три раунда квалификации. Все матчи – в "баббли" в Софии. Два раунда украинская команда уже преодолела.

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В первом раунде Прометей без проблем обыграл хозяев площадки Левски Лукойл. Хотя команда полностью провалила первую четверть, зато во второй дала сопернику набрать лишь три очка (против своих 33 очков), а в третьей – восемь.

Во втором раунде Прометею противостояла чешская Опава. В отличие от украинской команды, чехи стартовали в квалификации именно со второго раунда. Но уже после стартового матча покинули турнир. На этот раз Прометей не допустил ошибку предыдущего матча, и уже за первые десять минут игры сделал уверенное преимущество +20. До большого перерыва разница в счете несколько сократилась, но в третьей и четвертой четвертях Прометей держал соперника на комфортной дистанции.

Опава – Прометей 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)

К концу игры Прометею удалось набрать 100 очков, 33 из которых на счету Д'Анджело Гаррисона, реализовавшего пять из семи трехочковых бросков.

Теперь в финале квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов Прометей поспорит с победителем пары Ле-Ман (Франция) – Парма Пермь (Россия)