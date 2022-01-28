Украинская команда получила календарь матчей в баскетбольной Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб "Прометей" сыграет в топ-16 Лиги чемпионов. На этой стадии турнира в группе украинской команды будут трое соперников.

Прометей попал в группу K, где его соперниками будут испанская Уникаха, румынская Клуж-Напока и бельгийский Остенде. Первые две команды выиграли свои группы первого группового этапа, а Остенде прошел плей-ин, оказавшись сильнее боснийской Игокеи.

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Стартовать Прометей будет домашним матчем против Клуж-Напоки 1 февраля. Эта игра состоится в Запорожье, где Прометей принимает соперников в международных матчах.

Полное расписание матчей Прометея в топ-16 Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

Вторник, 1 февраля, 19:00.

Прометей – Клуж-Напока

Прометей – Клуж-Напока Вторник, 8 февраля, 19:00.

Прометей – Уникаха

Прометей – Уникаха Четверг, 10 февраля, 21:00.

Остенде – Прометей

Остенде – Прометей Среда, 9 марта, 19:00.

Прометей – Остенде

Прометей – Остенде Среда, 16 марта, 19:30.

Клуж-Напока – Прометей

Клуж-Напока – Прометей Вторник, 22 марта (время начала игры будет известно позже)

Уникаха – Прометей

В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут две лучшие команды из квартета.

Следует отметить, что матчи группы K уже начались – в первой игре румынская Клуж-Напока на выезде обыграла Уникаху – 79:73.