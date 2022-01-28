Украинская команда получила календарь матчей в баскетбольной Лиге чемпионов
Источник:БК Прометей
Баскетбольный клуб "Прометей" сыграет в топ-16 Лиги чемпионов. На этой стадии турнира в группе украинской команды будут трое соперников.
Прометей попал в группу K, где его соперниками будут испанская Уникаха, румынская Клуж-Напока и бельгийский Остенде. Первые две команды выиграли свои группы первого группового этапа, а Остенде прошел плей-ин, оказавшись сильнее боснийской Игокеи.
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Стартовать Прометей будет домашним матчем против Клуж-Напоки 1 февраля. Эта игра состоится в Запорожье, где Прометей принимает соперников в международных матчах.
Полное расписание матчей Прометея в топ-16 Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
- Вторник, 1 февраля, 19:00.
Прометей – Клуж-Напока
- Вторник, 8 февраля, 19:00.
Прометей – Уникаха
- Четверг, 10 февраля, 21:00.
Остенде – Прометей
- Среда, 9 марта, 19:00.
Прометей – Остенде
- Среда, 16 марта, 19:30.
Клуж-Напока – Прометей
- Вторник, 22 марта (время начала игры будет известно позже)
Уникаха – Прометей
В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут две лучшие команды из квартета.
Следует отметить, что матчи группы K уже начались – в первой игре румынская Клуж-Напока на выезде обыграла Уникаху – 79:73.