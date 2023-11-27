Историческое событие: впервые за 25 лет матч ЛЧ будет обслуживать украинская бригада арбитров

В ближайший мидвик состоятся матчи 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Кроме участия там донецкого Шахтера, для украинских болельщиков он будет интересен благодаря еще одному событию.

Впервые с 1998 года матч основной сетки престижного европейского клубного турнира доверили обслуживать украинской судейской бригаде. Николай Балакин назначен главным арбитром поединка Реал Сосьедад – РБ Зальцбург.

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Полностью украинская бригада на поле

Ассистентами его на футбольном поле будут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертый рефери – Ярослав Козик. На ВАР будут работать польский судья Томаш Квятковский и Алпер Улусой из Турции.

Матч состоится 29 ноября и начнется в 22:00 по Киеву.

Отметим, что в последний раз матч Лиги чемпионов судил украинец еще в 1998 году. Тогда главным в поле был Василий Мельничук, сейчас являющийся наблюдателем арбитража УАФ. Он работал на поединке в Испании между Атлетиком из Бильбао и норвежским Русенборгом.

. В сезоне-2023/2024 Николай Балакин уже судил матчи еврокубков и европейских сборных. Он работал на поединке Лиги Европы Марсель – Брайтон и на отборочной игре к Евро-2024 между Кипром и Испанией.