Украинская борчиха Белинская на характере вырвала бронзовую медаль чемпионата Европы

В четверг, 31 марта, украинская копилка пополнилась еще одной наградой чемпионата Европы. Алла Белинская завоевала "бронзу".

Один день – две награды для Украины

Алла Белинская второй из украинок, пробившихся в финал, вышла на венгерский ковер. 26-летняя украинская борчиха боролась за третье место в весовой категории до 68 килограммов, сообщает 24 канал.

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В бронзовой схватке Алла встретилась с чешкой Аделой Ханзличковой. Чешка из-за пассивной борьбы получила 30 секунд для того, чтобы сделать удачное действие, но этого времени не хватило Адели, чтобы не отдать украинцы одно очко.

Дальше Алла увеличила свою победу до 5:0. Из-за пассивной борьбы Белинска тоже отдала сопернице один пункт. Но он стал первым и последним для чешки. Сложная была по напряжению схватка – 5:2.

Алла Белинская – бронзовый призер чемпионата Европы.

Это уже вторая награда Украины на чемпионате Европы. Несколькими минутами раньше дебютную медаль в Будапеште украинской сборной принесла Александра Хоменец, досадно уступившая в золотом финале и ставшая серебряным призером.

Путь Белинской на чемпионате Европы

Свою дорогу Белинская начала с поражения. В четвертьфинале Алла всухую проиграла Ирине Рингач из Молдовы - 12:0.

Украинская борчиха смогла выйти в схватку за "бронзу" после того, как ее обидчица Рингач пробилась в финал.

! 1 апреля украинские борчихи могут принести еще три награды. Алина Акобия-Грушина и Татьяна Рижко пробились в финалы своих весовых категорий, а Лилия Маланчук и Илона Прокопенюк поборются за "бронзу".