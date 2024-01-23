"Слезы на лице": украинская биатлонистка – о завоевании олимпийской медали

Полина Пуцко стала бронзовой призершей спринтерской гонки на Юношеских Зимних Олимпийских Играх 2024. После завоевания медали украинская биатлонистка прокомментировала свое выступление.

После завоевания бронзовой награды на Юношеских Зимних Олимпийских Играх 2024 года биатлонистка Полина Пуцко рассказала об эмоциях от спринтерской гонки. Допустив один промах на стрельбе стоя, украинка показала третий результат на финише.

Читайте также Первая медаль Украины: 17-летняя биатлонистка из Сумской области взяла бронзу на Зимней юношеской Олимпиаде

Эмоции Полины Пуцко после завоевания олимпийской "бронзы"

По словам юной спортсменки, после финиша она не могла поверить, что стала третьей в этой борьбе.

"Ко мне подошел представитель Международного союза биатлонистов (IBU) и сказал: "Привет, ты третья" – и у меня на глазах сразу выступили слезы, переполняли эмоции.

Мне удается хорошо стрелять именно в ветер, в отличие от тихой погоды, так что это была абсолютно моя атмосфера. Я делала ставку именно на этот спринт", – рассказала Полина Пуцко.

Полина Пуцко проводит четвертый сезон в карьере. Гонки Зимней Олимпиады-2024 – первые международные в её карьере.

В среду, 24 января, на Юношеской Зимней Олимпиаде в Канвондо (Республика Корея) состоится заключительная биатлонная гонка – смешанная эстафета. Вместе с Полиной Пуцко Украину в ней представят Валерия Шейгас, Дмитрий Крюков и Александр Биланенко-младший.