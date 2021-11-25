Украинская биатлонистка Блашко завоевала "бронзу" в первой гонке сезона на Кубке IBU

Уже в первой гонке нового биатлонного сезона украинская спортсменка взобралась на подиум. Дарья Блашко стала третьей в спринте на Кубке IBU.

Первая гонка и сразу подиум

25-летняя украинская биатлонистка с пьедестала начала для себя новый сезон. На первой стрельбе Дарья Блашко один раз попала "в молоко". Что не скажешь о ее стойке – пять из пяти.

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Благодаря лишь одному промахе украинка смогла финишировать третьей в спринте, который дал старт новому сезону. Борьба за "золото" была очень жаркой. На финише отставание третьего от первого места составило лишь 3,1 секунды.

Другие украинские биатлонистки тоже показали неплохой результат в шведском Идре – еще две украинки в топ-20. Ольга Абрамова с одним промахом стала 13-й, а Бех – 16-й. Екатерина тоже один раз ошиблась на лежке.

Надежда Белкина и Анна Кривонос финишировали за пределами топ-30.

Результаты женского спринта

1. Марион Визенсартер (Германия) (0 + 1)

2. Каролин Коломбо (Франция) (0+2) +0,5

3. Дарья Блашко (Украина) (1+0) +3,1

…

13. Ольга Абрамова (1 + 0)

16. Екатерина Бех (1 + 0)

31. Надежда Белкина (1 + 1)

60. Анна Кривонос (0 + 1)

Мужской спринт в Швеции состоится 25 ноября. Начало гонки в 15:00 по киевскому времени. Украину будут представлять 6 биатлонистов – Сергей Телень, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Степан Кинаш, Андрей Орлик и Роман Боровик.