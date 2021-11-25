Украинская биатлонистка Блашко завоевала "бронзу" в первой гонке сезона на Кубке IBU
Источник:24 канал
Уже в первой гонке нового биатлонного сезона украинская спортсменка взобралась на подиум. Дарья Блашко стала третьей в спринте на Кубке IBU.
Первая гонка и сразу подиум
25-летняя украинская биатлонистка с пьедестала начала для себя новый сезон. На первой стрельбе Дарья Блашко один раз попала "в молоко". Что не скажешь о ее стойке – пять из пяти.
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Благодаря лишь одному промахе украинка смогла финишировать третьей в спринте, который дал старт новому сезону. Борьба за "золото" была очень жаркой. На финише отставание третьего от первого места составило лишь 3,1 секунды.
Другие украинские биатлонистки тоже показали неплохой результат в шведском Идре – еще две украинки в топ-20. Ольга Абрамова с одним промахом стала 13-й, а Бех – 16-й. Екатерина тоже один раз ошиблась на лежке.
Надежда Белкина и Анна Кривонос финишировали за пределами топ-30.
Результаты женского спринта
1. Марион Визенсартер (Германия) (0 + 1)
2. Каролин Коломбо (Франция) (0+2) +0,5
3. Дарья Блашко (Украина) (1+0) +3,1
…
13. Ольга Абрамова (1 + 0)
16. Екатерина Бех (1 + 0)
31. Надежда Белкина (1 + 1)
60. Анна Кривонос (0 + 1)