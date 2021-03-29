Украинскую шахматистку Юлию Осьмак дисквалифицировали после победы в студенческом онлайн чемпионате мира из-за подозрений в читерстве.

В финале женского рапида Осьмак набрала 4,5 балла из 5 возможных, однако затем ее результат аннулировали. Победительницей объявили белоруску Юлию Антолак.

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Украинка получила техническое поражение в каждом матче, а ее соперницам эти встречи засчитывали как ничью.

Ситуация с украинкой – не единственная

Жюри ФИДЕ дисквалифицировала 20 шахматистов на студенческом чемпионате мира из-за подозрений в нечестной игре. При этом такое решение не является непосредственным доказательством мошенничества и не влияет на обычный статус игрока в матчах за доской.

Если же будут зафиксированы случаи грубого или повторного нарушения, вопрос будет рассматривать комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ, которая может отстранить шахматиста от соревнований на срок до 15 лет.

Апелляция не предусмотрена, Осьмак заявила, что готова пройти детектор лжи.