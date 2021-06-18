Медальный урожай Украины

Так Мария Ефремова (49 кг) уверенно выиграла "золото", победив в финале турчанку Севим Акбас (10:2). К сожалению, проиграла свой финал Дарья Константинова (65 кг). Она уступила венгерке Энико Элекеш (1:11).

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В поединках за "бронзу" украинки добились успеха в двух случаях из трех. Выиграли медали Елизавета Кулаковская (43 кг) и Юлия Пахнюк (57 кг). Проиграла Мария Зенкина (73 кг).

Отметим также, что украинки также пробились в два финала. Бороться за "золото" еще будут Анастасия Польская (40 кг) и Ирина Бондарь (61 кг).