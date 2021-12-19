Украинки провалили последнюю гонку года: шведка Эберг оформила победный дубль

Четвертый этап Кубка мира по биатлону завершается гонками с массовым стартом. Сразу троим украинкам удалось попасть в тридцатку лучших.

Невероятная борьба на последнем круге

Принцип отбора к масс-старту: топ-25 общего зачета Кубка мира попадают автоматически, а пять спортсменов отбираются за счет лучших показателей на этом этапе.

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Шведка Эльвира Эберг одержала невероятную победу в последнем масс-старте года. Она снова поражает своей невероятной скоростью. Даже два изъяна не были для нее препятствием. Француженка Жюлия Симон победила на последних метрах россиянку и завоевала "серебро". А представительница РФ финишировала третьей.

Неудача украинок

На старты первого массового старта сезона вышли сразу три украинки. Однако продемонстрировать хорошие результаты им не удалось.

На 26-м месте финишировала Дарья Блашко. Украинка не сумела закрыть все мишени на первом рубеже и отправилась на штрафной круг. Блашко аналогично отработал на второй стрельбе. На стойке чуда не произошло, Блашко снова промахнулась по одному разу на стрельбе стоя.

Юлия Джима чисто отработала на первом огневом рубеже. После второй лежки украинка отправилась на два штрафных круга. На третьем огневом рубеже Юлия отработала с нулем. На последней стойке Джима не закрыла ни одной мишени. Украинка в итоге завершила гонку на 28-й позиции.

Елена Билосюк не сумела продемонстрировать идеальную стрельбу, которой она радовала болельщиков в предыдущих гонках. На первой лежке биатлонистка дважды промахнулась. Она улучшила свой результат за счет удачной стрельбы на последней лежке.

Но на первой стрельбе она промахнулась один раз и оказалась на предпоследнем месте. На последней стрельбе Билосюк отправилась на штрафной круг. Елена финишировала на 30 месте.

Результаты женского масс-старта

1. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) 35:21.7

2.Жулия Симон (Франция, 0+0+1+1)+10.7

3.Кристина Резцова (Россия, 0+0+1+1) +12.1

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26. Дарья Блашко (1+1+1+1) +3:22.5

28. Юлия Джима (0+2+0+5) +4:05.8

30.Елена Билосюк (2+0+1+1) +5:12.6