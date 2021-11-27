Украинка Снигур выиграла турнир в Дубае: талантливая теннисистка разгромила соперницу в финале
Источник:24 канал
Украинская теннисистка Дария Снигур стала победительницей турнира ITF в Дубае (ОАЭ). В финале талантливая теннисистка уверенно победила словачку Кристину Кучову.
Дарья Снигур – Кристина Кучова 2:0 (6:3, 6:0)
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Финальный поединок на турнире в Дубае длился меньше часа. Борьба на корте шла только в первом сете.
Снигур первой вышла вперед в третьем гейме, но Кучова ответила обратным брейком. В пятом гейме Кристина второй раз капитулировала на собственной подаче, что позволило Снигур выиграть партию.
Во втором сете борьбы на корте вообще не было. Снигур выиграла все шесть геймов – три на своей подаче и столько же на подаче соперницы.
Интересно, что за весь сет Кучова не заработала ни одного гейм-пойнта или брейк-пойнта.
Достижения Снигур
- 19-летняя украинская теннисистка уже получила 6 титулов ITF. В рейтинге WTA Дария занимает 183-е место. По данным WTA, ее карьерные призовые уже составляют более 70 тысяч долларов.
- В 2019 году Снигур победила на юниорском Уимблдоне и стала только второй украинкой, которая триумфировала в Лондоне. До нее это сделала Екатерина Бондаренко.