Дарья Снигур – Кристина Кучова 2:0 (6:3, 6:0)

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Финальный поединок на турнире в Дубае длился меньше часа. Борьба на корте шла только в первом сете.

Снигур первой вышла вперед в третьем гейме, но Кучова ответила обратным брейком. В пятом гейме Кристина второй раз капитулировала на собственной подаче, что позволило Снигур выиграть партию.

Во втором сете борьбы на корте вообще не было. Снигур выиграла все шесть геймов – три на своей подаче и столько же на подаче соперницы.

Интересно, что за весь сет Кучова не заработала ни одного гейм-пойнта или брейк-пойнта.

Достижения Снигур