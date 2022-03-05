Украинка Шишкова – чемпионка Паралимпиады-2022 в Пекине

На Паралимпийских играх-2022 в Пекине начались соревнования биатлонистов. Украинская биатлонистка Оксана Шишкова выиграла состязание на дистанции 6 километров.

Шишкова выступает в классе В2. Еще одна украинка в этом листе Наталья Ткаченко – финишировала шестой, сообщает 24 канал.

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Результаты соревнований:

Украина на Паралимпиаде-2022: что известно

Всего Украина на Паралимпиаду-2022 получила 20 лицензий, будут представлять команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.

Паралимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

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