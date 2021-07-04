Украинка Рыжикова установила рекорд Украины в беге на 400 метров с барьерами

Украинка Анна Рыжикова завоевала бронзовую награду в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги. Однако ее результат оказался рекордом для Украины.

В финал бега на 400 метров с барьерами отобрались две украинки – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. В воскресенье, 4 июля, они обе показали свое лучшее время в этом сезоне в финальном забеге.

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Рыжикова преодолела дистанцию ​​за 52,96 секунды. Это ее лучшее время в карьере. И теперь это национальный рекорд Украины.

Однако этого хватило лишь для того, чтобы попасть на подиум. Победу между собой разыграли Фемке Бол из Нидерландов и американка Шамьер Литтл. Они почти одновременно пересекли финишную линию. Поэтому победительницу пришлось определять с помощью фото. Бол на 0,02 секунды опередила соперницу (ее время 52,37 секунды), установив сразу несколько рекордов, среди которых рекорд Бриллиантовой лиги и национальный рекорд Нидерландов.

Относительно Виктории Ткачук, то она финишировала пятой – 54,39 секунды.