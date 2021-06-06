Украинка побила россиянку в Париже и получила путевку на Олимпиаду в Токио

В Париже состоялся очередной поединок Европейского квалификационного турнира с участием украинки. Ангелина Лысенко (69 кг) одолела россиянку Саадат Далгатову.

Таким образом, украинка стала обладательницей олимпийской лицензии.

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Другая представительница "сине-желтой" команды Анастасия Черноколенко уступила Лорен Прайс из Великобритании в решающем бою за лицензию.

Другие лицензии украинцев

В прошлом году первым обладателем лицензии на участие в Олимпийских играх стал капитан сборной Украины Николай Буценко.

Ранее на турнире в Париже вторую олимпийскую лицензию на Игры в Токио-2020 завоевал Ярослав Харциз.

Квалификационный турнир проходит с 4 по 8 июня.