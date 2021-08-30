Украинка Лебедева завоевала "серебро" в метании диска, Овсий взяла "бронзу" Паралимпиады
Источник:24 канал
Сборная Украины завоевала еще две медали в 6 день Паралимпийских игр в Токио. Украинки Яна Лебедева и Зоя Овсий получили "серебро" и "бронзу" соответственно в метании диска.
Украина получила 54 медали в Токио
Яна Лебедева первой себе гарантировала медаль в метании диска. Она продемонстрировала результат 15,48 метра в классе F53, что является личным рекордом украинки. Следует заметить, что первые три попытки украинке не засчитали. Одна из них была за 16,5 метра.
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Лебедева уверенно лидировала и ждала выступления еще двух спортсменок – Елены Горловой из Паралимпийского комитета России и Элизабет Родригес Гомес из Бразилии.
Вторую ступеньку перед выступлениями Горловой и Гомес удерживала еще одна украинка – Зоя Овсий с результатом 14,37 метра. Это также личный рекорд для серебряной и бронзовой призерши Рио-2016.
Россиянка не смогла продемонстрировать лучший бросок, чем украинка. Взамен 56-летняя бразильянка, которая является опытой участницей, превзошла результаты наших спортсменок.
Уже с первой попытки Гомес вышла на первое место. Впоследствии Элизабет Родригес бросила диск на 17,62 метра. Это новый мировой рекорд среди паралимпийцев.
Поэтому, Лебедева и Овсий получили "серебро" и "бронзу"! Чемпионкой Паралимпиады стала Гомес.
Результаты метания диска, класс F53
1. Элизабет Родригес Гомес (Бразилия) – 17,62 метра
2. Яна Лебедева (Украина) – 15,48 метра
3. Зоя Овсий (Украина) – 14,37 метра
- За 6 дней Паралимпиады в Токио сборная Украины получила уже 54 медали (12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). В понедельник, 30 августа, Украина получила 11 наград – 2 золотые медали, 5 серебряных и 3 бронзовых.