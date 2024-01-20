Украинка пожала руку россиянке: пропагандисты страны-агрессорки воспользовались ситуацией

В первом раунде юниорского Открытого чемпионата Австралии украинка Елизавета Котляр встречалась с "нейтральной" Владой Минчевой. После поединка произошел эпизод, который подхватили российские пропагандисты.

В рамках юниорского турнира Australian Open 16-летняя Елизавета Котляр уступила представительнице страны-агрессорки Владе Минчевой. После матча украинка подошла к сетке и пожала руку россиянке, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Ошибка, из-за которой украинская теннисистка очень жалеет

Этот эпизод подхватили пропагандистские СМИ. Они начали тиражировать фотографию рукопожатия, назвав событие "маленькой победой".

На юниорском Australian Open ни какой политики — россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки. Встречу выиграла российская теннисистка со счетом 6:2, 6:4. А украинская теннисистка не побоялась последствий — это маленькая, но тоже очень важная победа!

– написали пропагандисты в своих СМИ.

Рукопожатие Котляр и Минчевой / скриншот с трансляции

Отметим, что россияне воспользовались волнением и неопытностью нашей теннисистки. После матча это подтвердил отец Елизаветы. Она впервые участвовала в турнирах такого уровня, поэтому на автомате исполнила послематчевой ритуал.

Это безусловно была ошибка, из-за которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем,

– рассказал Константин Котляр.

Елизавета Котляр продолжит выступления на юниорском Australian Open в парной сетке. Там она будет соперничать вместе с полькой Моникой Станкевич.