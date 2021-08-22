Украинка Костюк разгромила соперницу в первом круге теннисного турнира в США

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк с уверенной победы стартовала на турнире WTA в Чикаго (США). Костюк разгромила представительницу Канады Кэтрин Себов в 1/16 финала.

Марта Костюк – Кэтрин Себов 2:0 (6:0, 6:3)

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В первом сете 56 ракетка мира из Украины не оставила никаких шансов сопернице. Марта оформила три брейка и разбила Себов с неприличным счетом 6:0.

Второй сет оказался несколько сложнее для Марты. Украинской теннисистке пришлось отыгрываться. 310 ракетка мира оформила брейк уже в стартовом гейме.

Костюк сумела сравнять счет в 6 гейме. После этого талантливая украинка выиграла еще три гейма подряд и довела сет до победы.

Марта оформила выход в 1/8 финала за 1 час и 18 минут.