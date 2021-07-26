Украинка Камила Конотоп остановилась в шаге от медали на Олимпийских играх
Источник:24 канал
На Олимпийских играх-2020 стартовали соревнования по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 55 килограммов. Украинка Камила Конотоп была близка, чтобы получить медаль.
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Медали в тяжелой атлетике разыгрываются по итогам двух упражнений – рывок и толчок. У спортсменок есть по три попытки в каждом упражнении.
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В рывке 20-летняя украинка продемонстрировала 4 результат. Камила в рывке взяла 94 килограмма со второй попытки. В третьей попытке она заказала 96 килограммов, но не смогла взять вес.В рывке победила Муаттар Набиева из Азербайджана, которая взяла 98 килограммов и установила олимпийский рекорд!
В толчке Конотоп сначала взяла 106 килограммов, после чего – 110. В последней попытке украинка заказала 112 килограммов и справилась с весом.
Суммарный результат Конотоп составил 206 килограммов. Следует заметить, что с результатом 208 килограммов Камилле удалось стать чемпионкой Европы.
К сожалению, украинской дебютантке Олимпиады не удалось зацепиться за медаль. В рывке она заняла только 7 место.В рывке филиппинка Диас Хидилин установила олимпийский рекорд, взяв в последней попытке 127 килограммов. Это принесло ей "золото" Олимпиады-2020.
Результаты в тяжелой атлетике
1. Диас Хидилин (Филиппины) – 224 кг
2. Ляо Цююнь (Китай) – 223 кг
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) – 213 кг
...
5. Камила Конотоп (Украина) – 206 кг
- В отличие от чемпионата мира и чемпионата Европы, на Олимпийских играх не предусмотрено отдельных медалей за рывок и толчок.