Как украинка Калинина создала неожиданность на престижном турнире в Майами: яркое видео

Ангелина Калинина смогла выбить из борьбы Мэдисон Киз из США. Это произошло в Майами на престижном турнире WTA 1000.

Валидальная победа

Почти два часа понадобилось Ангелине Калининой, чтобы выйти в 1/16 финала соревнований. Украинка одолела Мэдисон Киз, значительно выше в рейтинге WTA – 26-я позиция. В то же время теннисистка из Украины занимает 51-е место, пишет 24 канал.

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Поединок длился три сета и запомнился волевой игрой девушек. Калинина продолжает свой путь в Майами. Украинка одержала свою вторую победу подряд на этом тысячнике.

Следующая игра Ангелины состоится 27 марта. Соперницей украинки будет Беатрис Хаддад Мая из Бразилии, которая идет в топ-65 лучших теннисисток мира (WTA №62).

Калинина – Киз: видеообзор матча