Украинка Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих вернулась в Украину не только с бронзовой олимпийской наградой. Украинская легкоатлетка возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.

Лучшая в мире

Международная ассоциация легкоатлетических федераций обновила рейтинг лучших прыгуний в высоту. Список возглавила украинка Ярослава Магучих.

Как это было Украинка Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде по прыжкам в высоту

В свои 19 лет Магучих стала настоящим лидером сектора по прыжкам в высоту. На Олимпийских играх в Токио она подтвердила это звание, получив "бронзу" для Украины. Ярослава стала единственной среди украинок, которая взяла высоту 2 метра.

Другие украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко вошли в топ-10 лучших на Олимпиаде. Ирина остановилась в шаге от наград – 4 место. Отметим, что Геращенко показала лучший результат сезона (1.98). Юлия завершила выступление с результатом 1.96 и стала 8-й.

Интересно, что в тройке лидеров расположились олимпийские призеры – представительница России Мария Ласицкене, которая стала олимпийской чемпионкой в Токио. Тройку замкнула австралийка Никола Макдермотт, которая стала второй на Олимпиаде-2020.

Мировой рейтинг

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1 401;

2. Мария Ласицкене (Россия) – 1 365;

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1 355;

...

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1 324;

7. Юлия Левченко – 1 293.

Напомним, что в феврале Магучих с национальным рекордом победила в Банска-Бистрице (Словакия). Украинка в помещении покорила планку на высоте 2.06 метра.