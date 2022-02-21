Украинка Яковенко завоевала две медали на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Украинка Александра Яковенко удачно выступила на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу. В своей категории спортсменка завоевала золото, а в абсолютном дивизионе – бронзу.

Александра Яковенко – одна из самых ярких представительниц бразильского джиу-джитсу в Украине. В свои 16 лет Александр является чемпионкой мира, многократной победительницей чемпионатов Украины и послом украинской Лиги TMS.

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20 февраля Александра представляла свою страну на чемпионате Европы самой престижной федерации IBJJF. Девушка провела два поединка и одержала в них досрочные победы, одержав золото в категории "юниоры/синие пояса".

"Когда я только начала выступать, я смотрела, как борются юниоры на чемпионате Европы IBJJF. И очень ждала возраста, когда тоже могу здесь выступить. В категорию "юниоры" я попала в прошлом году, но из-за пандемии чемпионат был отменен. И в этом году наконец-то моя мечта сбылась, – рассказала Александра Яковенко.

После этого Александра заявилась в абсолютный дивизион, где ее ждали более тяжелые соперницы. Там она завоевала бронзовую медаль.