Как украинка Хоменец на волевых вышла в финал чемпионата Европы по борьбе: мощное видео
В венгерском Будапеште проходит чемпионат Европы по борьбе. 18-летняя Александра Хоменец смогла пробиться в финал престижного турнира.
Две претендентки на медали
В первый соревновательный день на борцовский ковер вышло пять украинок. Две из них смогли пробиться в медальные стычки, сообщает 24 канал.
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Алла Белинская уступила свои встречи, но сможет побороться за бронзовую награду чемпионата Европы в весовой категории 68 килограммов.
Другая украинка Александра Хоменец будет тягаться за звание чемпионки Европы. На своем пути в Будапеште 18-летняя борчиха из Украины одолела соперниц из Швеции и Турции. Схватка с последней больше всего запомнилась.
Показала настоящий украинский характер
Хоменец начала схватку с двух баллов для Бедихи Гюн. Украинка все время была в атаках и смогла увеличить счет и сравнять его, удачно пройдя в ноги.
Представительница Турции была недовольна таким решением судьи и подала челлендж. После видеоповтора в Гюн сняли два балла и добавили еще один пункт украинской борчине за неудачно использованный челлендж от Гюн.
Хоменец выполнила еще два успешных приема и на волевых победила в полуфинале – 9:4. Отметим, грязную борьбу от турецкой борчихи. Поэтому она неоднократно получала замечания от судьи. Украинка же с окровавленной губой, поврежденной еще до полуфинала, заканчивала победную встречу.
Александра Хоменец – в финале чемпионата Европы в весовой категории до 55 килограммов.Обратите внимание! В решающей схватке за "золото" сойдется против Андреа Беатрис Анны. Финальные столкновения начнутся 31 марта в 19:00.
Видеообзор Хоменец – Гюн