Украинка Харлан сенсационно покинула Олимпиаду после первого поединка

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сенсационно проиграла свой первый поединок на Олимпиаде в Токио, прекратив борьбу за медали.

Ольга уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

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Харлан успешно начала первый период и вела 6:2, но впоследствии сопернице удалось сравниться и выйти вперед.

На этот раз сборная не смогла квалифицироваться в командный олимпийский турнир, поэтому Харлан прекращает участие в соревнованиях. Впервые в карьере она возвращается с Олимпиады без медали.

Медальный список Харлан

Учитывая послужной список, Харлан была одной из главных надежд Украины на олимпийскую медаль. В 2008-м Ольга завоевала золото Игр в командных соревнованиях, в 2012-м у нее была бронза в индивидуальных соревнованиях, как и в 2016-м в Рио, пять лет назад она также брала серебро в командных соревнованиях.