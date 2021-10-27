Украинка Цуренко разбила россиянку на теннисном турнире WTA в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA в румынском городе Клуж-Напока. В 1/8 финала Цуренко разбила россиянку Анастасию Гасанову.

Леся Цуренко-Анастасия Гасанова 2:0 (6:2, 7:5)

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Поединок Цуренко и Гасановой продолжался почти два часа.

В первой партии намека на борьбу не было. Сет длился всего пол часа и Цуренко благодаря трем брейкам разбила соперницу.

Российская теннисистка сумела навязать борьбу во второй партии. Теннисистки обменялись брейками в середине сета, после чего Цуренко вырвала победу в конце партии.

Кроме Цуренко в четвертьфинале сыграет еще одна представительница Украины. Ангелина Калинина в 1/8 финала обыграла Анну-Лену Фридзам из Германии.

Призовой фонд турнира WTA 250 в Румынии составляет более 200 тысяч долларов.