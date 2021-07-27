Украинка Беломоина – в топ-10 Олимпийских игр по маунтинбайку

На Олимпийских играх в Токио был разыгран комплект наград по маунтинбайку среди женщин. Украинская спортсменка Яна Беломоина не смогла побороться за медали.

Яна Беломоина финишировала с результатом 1:19:40. В итоге Яна заняла восьмое место.

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Беломоина на старте 20-километрового заезда не смогла зацепиться за лидирующую группу, оказавшись на 18-м месте. Украинка постепенно прорывалась вверх, однако выше восьмой позиции подняться ей не удалось.

Олимпийской чемпионкой по маунтинбайку стала Йоланда Нефф, а весь подиум заняли представительницы сборной Швейцарии.

На Играх-2012 в Лондоне украинка заняла 13-е место, а через 4 года в Рио-де-Жанейро стала 9-й.

Маунтинбайк, женщины

1. Йоланда Нефф (Швейцария) – 1.15,46

2. Сина Фрай (Швейцария) – 1,16,57

3. Линда Индерганд (Швейцария) – 1.17,05

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8. Яна Беломоина (Украина) – 1.19,40