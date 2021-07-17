Украинец забил сумасшедший гол с острого угла в матче с невероятным камбэком: видео

Невероятный гол в Казахстане

Первого гола в поединке пришлось ждать 49 минут. 31-летний левый защитник открыл счет в матче.

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Кызыл-Жар получил шанс на штрафной вблизи ворот. К мячу подошел Юрий Бушман и не прогадал. Футболист с острого угла нанес прямой удар в ворота соперника. Голкипер не был готов к такому решению украинца.

Гости вышли вперед в счете. Но даже невероятный выстрел не позволил Кызыл-Жару удержать победу. На 67-й минуте клуб Бушмана удвоил преимущество. А дальше на поле была одна команда – Шахтер. Клуб трижды подряд забивал сопернику и вырвал победу – 3:2 победа Шахтера.

На 72-й минуте футболист Карашкевич увидел перед собой красную карточку и оставил Кызыл-Жар в меньшинстве.

Клуб украинца обидно вылетел из Кубка Казахстана. В этом сезоне Бушман сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых дважды поражал владения соперников. Также в его активе один ассист.

Шахтер – Кызыл-Жар видеообзор (гол Бушмана с 1:34)