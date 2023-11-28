Сине-желтая позиция: украинец в четвертый раз подряд стал лучшим левым защитником тура в АПЛ

В понедельник, 27 ноября, завершился тринадцатый тур Английской Премьер-лиги. По его итогам, известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную.

Больше всего представителей в ней из Манчестер Юнайтед. Трое игроков "красных дьяволов" там оказались благодаря уверенной победе над Эвертоном.

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Зинченко во второй раз подряд в команде тура АПЛ

Место там нашлось и футболисту сборной Украины. Александр Зинченко мощно провел матч против Брентфорда, за что получил отметку 7.7.

В течение матча он сделал 100 касаний мяча, выполнил 70 из 75 точных пасов, сделал 2 ключевые передачи, 1 точный навес и создал 1 момент. В защите украинец тоже был на высоте. На его счету 1 заблокирован удар, 3 из 6 выигранных единоборств, 1 вынос мяч, 1 перехват, 1 отбор и 1 спасение с линии ворот.

Лучшим же в туре стал партнер Ильи Забарного по Борнмуту Маркус Тавернье. Он сделал дубль, который помог "вишням" обыграть на выезде Шеффилд Юнайтед и одержать уже третью победу в последних четырех матчах АПЛ. За это левый вингер был оценен в 9.1 балла.



Зинченко попал в команду недели в АПЛ / скриншот с сайта Whoscored.com

Достойно внимания Игра в защите может быть красивой: нарезка успешных действий Забарного с последнего матча АПЛ – видео

. Таким образом, 4 тура подряд в команде недели АПЛ лучшим левым защитником становится украинский футболист. В 10-м и 11-м это место занимал Виталий Миколенко, а в последних двух его сменил Александр Зинченко.

Следующий тур, в котором они могут продолжить удивительную серию, состоится в ближайший уикенд. Арсенал 2 декабря будет принимать дома Вулверхэмптон, а Эвертон на выезде сыграет с Ноттингем Форрест. Матчи начнутся в 17:00 и 19:30 соответственно.